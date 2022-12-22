HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği düşürüldü

Son dakika... Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle 330 kabul oyu ile düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Semra Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

HDP'Lİ GÜZEL'İN DEVAMSIZLIĞI

Genel Kurulda, yasama dokunulmazlığı 1 Mart'ta kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Mart'ta yakalama kararı çıkarıldı. Güzel, Edirne'ye giderken yakalanarak gözaltına alındı ve 2 Eylül'de tutuklandı.

1 Nisan-30 Haziran dönemindeki Genel Kurul ve komisyon devamsızlıklarını gösteren kişiye özel devamsızlık cetvelleri milletvekillerine gönderildi. Meclisin tatile girmesi dolayısıyla İçtüzükte öngörülen 7 günlük itiraz süresi, tüm milletvekilleri için 7 Ekim'de sona erdi.

İtiraz süresinin sona ermesinin ardından 13 Ekim'de toplanan Başkanlık Divanında itirazlar değerlendirildi ve HDP'li Güzel'in, 5'i haziranda olmak üzere Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz ve mazeretsiz katılmadığı tespit edildi.



3 İSMİN DAHA VEKİLLİĞİ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

26. Dönem'de HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, devamsızlık nedeniyle düşürülmüştü.