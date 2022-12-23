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Haberler Gündem TSK'ya iftira atmıştı! Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

TSK'ya iftira atmıştı! Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

23.12.2022, 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 15:53

TSK’ya iftira atmıştı! Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Fincancı'nın iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 29 Aralık'a ertelendi.

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