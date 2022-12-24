Başkan Erdoğan’dan ABD’ye terör desteği tepkisi

DOLMABAHÇE Sarayı'nda İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi düzenlendi. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yaptı. Konuşmasında insan ve adalet vurgusu yapan Başkan Erdoğan, ABD'ye terör örgütü FETÖ konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Verdiğimiz klasörler dolusu belge ortada ama barındığı ülkenin güvenlik birimlerinden FETÖ ele başının malikanesinin kapısını çalan olmadı. Darbeyle mücadelede bizi hukukun sınırlarını zorlamakla suçlayanlar, mesele kendi demokrasileri olunca neredeyse hukuku rafa kaldırma aşamasına geldiler. Elbette ülkemizi hedef alan terör ve darbe suçlarına karşı sergilenen bu ikircikli tavrın arka planındaki zihin yapısının farkındayız. Biz kimin ne dediğine bakmadan, mücadelemizi hukuk içinde ve meşruiyet temelinde kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye'yi güvenlikle birlikte, özgürlükte ve adalette de dünyada ilk sıralara çıkarana kadar çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YUNANİSTAN'IN VAHŞET BOYUTU

RECEP Tayyip Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere karşı sergilediği tavrın artık vahşet boyutuna vardığını da ifade etti. "Göçmenlerin botları delinerek, işkence edilerek ve soyularak geri itilmesine varan zulümlere her gün yenisi ekleniyor" diyen Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine batı ülkeleri kayda değer bir tepki de göstermiyor. Bunun yanı sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğince hoş görülü davranıyorlar. Adları, suç dosyaları, cürümleri ayyuka çıkan birçok darbeci firariyle ilgili ilettiğimiz tüm taleplere rağmen batılı ülkeler hiçbir hukuki adım atmadı" ifadelerini kullandı.

RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. AB ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını da belirten Erdoğan, AB çıkarlarının bir iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin, yolu açacağını dile getirdi