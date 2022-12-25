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İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! 194 ülke ile temas kuruldu

Son dakika haberleri... İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün yakalanmaları ve Türkiye'ye iade edilmeleri süreci hakkında açıklama yaptı.

25.12.2022, 18:13

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! 194 ülke ile temas kuruldu

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."

Yapılan açıklamada, "İnterpol'e üye 194 ülke ile temas kuruldu ve her iki kaçağın görüldüğü yerde yakalanarak ülkemize iade edilmesi istendi." ifadelerine yer verdi.

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