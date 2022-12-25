‘Terör örgütünü kurutacağız’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'deki Aslantepe Üs bölgesinde, Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon için Bakan Soylu, "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

'KAR KIŞ ETKİLEMEZ'

CUDİ Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takip edilen teröristlerin Eren 17 Kış-Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, "Burada geçen yıl, bu yıl ve ondan önceki yıl 300 milyon kök kenevir ele geçirildi. Önce terör örgütünün finansmanını burada kuruttuk, şimdi buradaki bütün varlığını kurutacağız. Bu harekat başladı, bitiş tarihi burada tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Kış olması, kar olması, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu bölgede 21-24 arası terörist olduğunu biliyoruz. Bazen farklı bölgelere kayış söz konusu olabilir. Hedefimiz bu teröristleri bu alandan temizlemektir. Gabar'da biraz işimiz var. 6 terörist var orada. Kahramanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdi, şehitlerimiz oldu. Bir şehidimizin ismi de petrol çıkan bölgeye verildi. Bu dağların her birinin hikayesi var. Geleceğimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz" diye konuştu.