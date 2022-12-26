Suç örgütü lideri ile yöneticisi Arjantin’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün sahte pasaport ile Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edileceklerini duyurdu. Arjantin mahkemesi, Kurtuluş ve yardımcısı Camgöz'ün Türkiye'ye iadesine karar verdi.





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İnterpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, çok sayıdan suçtan firari olarak aranan Kurtuluş ile kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu gibi bir takım suçtan firari olarak aranan Camgöz hakkında Türkiye'nin girişimleriyle kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca bölge ülkelerinin İnterpol birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kurtuluş'un ve Camgöz'ün Arjantin'de sahte pasaport ile yakalanmaları sağlanmıştır. Akabinde Adalet Bakanlığımızca her ik şahıs hakkında hazırlanan iade evrakları hem diplomatik hem de İnterpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletilmiştir. İki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.