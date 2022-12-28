Akar ve Fidan Moskova’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

SURİYE İLE İLK TEMAS

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındıYapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.