TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan erken seçim açıklaması

Son dakika haberleri... Muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün A Haber Ankara Temsilcisi Murak Akgün'ün sorularını yanıtladı.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şentop, erken seçimle ilgili şu yanıtı verdi:

Seçimlerin 1-2 ay öne alınması bir erken seçim olarak siyaseten nitelendirilemez. Ama hukuken şüphesiz teknik olarak bir erken seçim denebilir buna. 1 gün de önce yapsanız 1 hafta önce de yapsanız belli olan tarihe göre erkendir. Buna karar verecek olan TBMM veya Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Çeşitli sebepler olabilir özellikle Haziran ayı şu açıdan bence biraz düşünülebilir Hac mevsimi başlıyor çeşitli kafilelerle Türkiye'den de Hacca giden insanlarımız oluyor. Bunların sayısı önemli bir miktara ulaşıyor. Belki bu açıdan değerlendirilebilir benim aklıma gelen husus bu ama vaktinde yapılmasıyla ilgili de bir mahsur görmüyorum ben.