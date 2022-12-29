İBB’de 484 kişi terörle iltisaklı

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturması hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 484'ünün terörle irtibat ve iltisaklı olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Bakan Soylu, "İBB ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1'inci ve 2'nci derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür.

Bunlardan kendisi ve 1'inci derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır" dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu 505'in de içinde tekrar yapılan incelemede, 21 kişinin hakkındaki kayıtlar işe girişlerine engel olmadığı anlaşılmış, geri kalan 484 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilmiştir. Bu 484 kişiden 36'sının terör örgütünün sözde 'Değer Ailesi' olduğu, 6'sının daha önce PKK/ KCK terör örgütlerinde kırsal kaydı olduğu ve faaliyet yürüttüğü, 21 kişinin daha önce KHK ile ihraç edilenlerden olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.