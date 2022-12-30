DEAŞ’ın canlı bombası Afyon’da yakalandı

Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen DEAŞ terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.

Aralık ayı ile birlikte başlayın yeni yıl kutlamaları, dini ayinler Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonlarının, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerin yönelik olarak DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem arayışı içerisinde oldukları bilgisini alan ekipler harekete geçti.

KALDIĞI EV TESPİT EDİLDİ

Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen, canlı bomba eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd'in Afyonkarahisar'da olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

YÜZÜNDEN NEFRET AKIYOR!

Çok sayıda masum vatandaşın ölümüne neden olabilecek kanlı bir eyleme hazırlanan Iraklı DEAŞ militanının canlı bomba saldırısı için istekli olduğu ve bu nedenle bomba eğitimi aldığı öğrenildi.