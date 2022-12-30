Rothschild’in Liberation Gazetesi yine kudurdu

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransa'daki gösterilerde Türkiye'ye karşı başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlığın ve terör örgütlerine karşı beklentinin dile getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Magro'ya, Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.

Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi.

PARİS OLAYININ ARKA PLANI

23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, istihbarat örgütlerinin rahatça kullanabileceği 69 yaşındaki bir ırkçı tetikçi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından Fransa'nın koynunda beslediği PKK-PYD çapulcuları sokakları savaş alanında çevirdi.

Fransa'yı yıllardır koynunda yaşattığı PKK soktu. Emperyalistlerin kullandığı aparat, PKK Paris sokaklarını altüst etti.

Ne tesadüf, küresel sermaye baronu Rothschild'in Liberation Gazetesi kudurdu.

Türkiye düşmanlığı yorumlarıyla tanınan, kendisini güya solcu-sosyalist olarak tanıtan ama aslında dünya kapitalistlerinin baronu Rothschild ailesinin sahibi olduğu Fransız Liberation Gazetesi çıktı, suçu Türkiye'ye attı.

Liberation Gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den şüphelenildiğine dair ifadeler paylaştı. Gazetenin çirkin haberinde "ırkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var" şeklindeki skandal ifadeler küstahça kullanıldı.

Kuduran Liberation Gazetesi'ne aynen ifade ediyoruz:

"Sizin arkanızda kalleşliğin, sömürgeciliğin gölgesi var."

KÜSTAH LIBERATION'I TANIYALIM

Türkiye düşmanı, bu Fransız gazetesinin ciğeri beş para etmez. 1968 yılında öğrenci hareketinden doğan, düşünür Jean Paul Sartre tarafından kurulmuş, sol-sosyalist eğilimli Liberation Gazetesi'nin büyük hissesi, 2005 yılında küresel kapitalizminin aristokratı, bankacı baron Edouard de Rothschild tarafından satın alınmıştır. Fransa'nın koynunda beslediği yılan olan PKKPYD tarafından sokulması olayını psikolojik harp tekniği uygulayıp tersine çevirerek Türkiye düşmanlığı yapan bu gazeteyi kuran ünlü düşünür Jean Paul Sartre ölmemiş olsaydı, herhalde kahrından ölürdü. Ya da bir başka deyişle, mezarında ters dönerdi.

Bugün dünya kapitalizminin Fransız aristokratı, bankacı baron Edouard de Rothschild'in gazetesi utanmadan solcu-sosyalist takılıyor.

PKK-PYD'nin paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verirken Türkiye'yi saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal habere Liberation imza atıyor. Besledikleri yılanın kendilerini sokmasına bakmayarak çirkin olayla ilgili dikkatleri açıkça başka yerlere çekme çabası gösteriyorlar.

Kapitalist patronun emrindeki sahte solcu-sosyalist Liberation Gazetesi'ni yıllar önce de Hebdo saldırısında takındığı küstah tavırla tanımıştık.

Hebdo olayında da cibilliyetini göstermiş, olayı çarpıtarak İslam düşmanlığı yapmıştı.

ARKASINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, özellikle sınır ötesinde düzenlediği nokta atışı operasyonlarla PKK-PYD'ye nefes aldırmıyor.

PKK-PYD konusunda yumuşak bir üslup benimseyen Fransa, Barış Pınarı Harekatı'na küstahça karşı çıkmıştı.

Fransa Curbaşkanı Emmanuel Macron, operasyon öncesi terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşmüştü.

Fransa'da çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşu bulunuyor. Rahatça propaganda yapıyor ve üye devşirmeyi sürdürüyorlar.

Koynunda besledikleri PKKPYD kendilerini sokunca acılarını başka yerlerden çıkarmaya çalışıyorlar.

TARİHİ BİR HATILATMA

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz ve Fransızlar gizli bir anlaşma ile (1916 yılı) Osmanlı'yı parçalama ve İslam coğrafyasına çökmüşlerdi.

Sykes-Picot dedikleri anlaşma ile İngilizler, Suriye- Lübnan'ı Fransızlara peşkeş çekmişlerdi. İngilizler, petrole çökmek için Kerkük-Musul'a el koydular. Kadim Anadolu'dan kopardılar.

SONUÇ

FRANSA, yıllardır bölücü PKK'yı, komünist DHKP-C'yi koynunda besledi. DHKP-C terör örgütü başı Dursun Karataş yıllarca Fransa'da, Belçika'da gezdi, oralarda öldü. Sabancı cinayetinin sanığı DHKP-C militanı hala Fransa'da, Belçika'da dolaşıyor, vermiyorlar.

Küresel sermaye baronu Rothschilds'in patronu olduğu kendisini solcu-sosyalist diye yutturan Liberation'ın küstah haberinin arkasında konumlanmış ağababaları iyi biliyoruz. Fransız çimento devi Lafarge Suriye'de ne arıyordu?

Suriye Afrin'de PKK-PYD için beton yeraltı korunaklarını kimden emir alarak kurdular?

Başka sorumuz yok. Nokta..