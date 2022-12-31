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Haberler Gündem Çağdaş Kaya’dan Ankara çıkarması!

Çağdaş Kaya’dan Ankara çıkarması!

31.12.2022

Çağdaş Kaya’dan Ankara çıkarması!
CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Deniz Yücel'in yerine yeni il başkanı belirlenmesi için partide hareketlilik sürüyor. Ekipler kendi belirledikleri ismin il başkanı olması için çalışırken, İl Yönetim Kurulu üyeleri de kendi aralarında İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya üzerinde uzlaşmıştı. 20'den fazla il yöneticisinin desteğini alan Çağdaş Kaya, Ankara'ya çıkarma yaptı. Yoğun görüşme gerçekleştiren Kaya ve beraberindekilerin Ankara ziyaretinden memnun kaldıkları öğrenilirken, birçok CHP'linin Genel Merkez'de yapılan üst düzey görüşmelerde "Tek yumruk olarak Çağdaş Kaya üzerinde uzlaştık. Desteğinizi bekliyoruz" dedikleri belirtildi.

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