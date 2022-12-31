HDP’nin hazine yardımının kesilmesi talebi netleşiyor

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) hazine yardımının kesilmesi talebini, 6 Ocak'ta karara bağlayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılmasının yanında hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi.



ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞ

HDP, bu süreçte esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Dava aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, ivedilikle hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. BU talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Talebi görüşen Anayasa Mahkemesi'nin, 6 Ocak'ta kararını vereceği öğrenildi.

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