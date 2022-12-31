“Karadağ’a desteğimiz devam edecek”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Burada gerçekleştirilen basına kapalı heyetler arası görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Erdoğan görüşme sonrası, Djukanovic onuruna resmi öğle yemeği verdi.



ORTAK BASIN TOPLANTISI

Vahdettin Köşkü'ndeki yemek sonrası iki devlet lideri ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik Kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz" dedi.



TİCARET HACMİ GENİŞLEDİ

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında, "Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımların toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Türk firmalarının özellikle alt yapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim" diye konuştu.



"ATALARIMIZ BERABER ÇALIŞTI"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ise yaptığı konuşmada, "Önemli konuları konuştuk. Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler çok uzun, diplomatik ilişkilere bağlı olarak ve dostane ilişkiler olduğunu görüyoruz. Sağlam dostane ilişkilerimiz var. Bizim atalarımızın iyi çalıştığı için biz de bugün yaşayan insanlar olarak ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yeni alanları arıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde en önemli konumuz ekonomi olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadağ, Türkiye'ye çok yakın ve küçük ülke. 3 bin 800 Türk şirketin olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir bilgi ve bu şunu gösteriyor. Sadece yakınlığımız değil, yer olarak yakın olması değil de insanların güven, yeni bir arayışlara girmiyorlar. Bir yerde güven yoksa ve hoş karşılanmazlarsa insanlar oraya gitmez. Türkiye'den gelen insanlar her zaman Karadağ'da hoş bir şekilde karşılanıyorlar ve işlerini yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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