AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Cumhuriyetimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar bu cumhuriyete hizmet eden herkesi rahmetle anıyoruz. Bu millete, devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu.

Özel şartlarda Atatürk ve arkadaşlar hiç umutsuzluğa kapılmadan milletimizin geleceğini inşa etmek için büyük devrimler gerçekleştirdiler. O günden bugüne kadar da bu şekilde devam ediyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini hep vurguluyoruz. Uzun bir soğuk savaşın belirginleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin masada olmadığı bir toplantıda Rusya-Ukrayna meselesinin konuşulması diplomasi olarak bile ifade edilemez. Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes bile ufukta görünmüyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelemiz tamamen Cumhuriyetimizi ve egemenlik haklarımızı korumak amacıyla yürütlen en meşru mücadeledir. Bazen Avrupalı dostlarımıza örnek veriyorum 'Sizin parlamentonuz bombalansaydı, sizin vatandaşlarınızı öldürmeye kalksalardı nasıl bir tepki verirdiniz.'

SIRBİSTAN-KOSOVA GERİLİMİ

Balkanlar'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

11 YIL SONRA ŞAM İLE ÜST DÜZEY TEMAS

Suriye meselesi ile ilgili olarak, iç savaş başlamadan evvel bütün dünyanın önemli devletleri karşı çıksa da Türkiye, Suriye'nin reformlar yapması için çok güçlü bir irade ortaya koydu. O zaman sayın Cumhurbaşkanımızın Şam'a ziyaretlerinde hep yanındaydık. Arap Baharı ile ortaya çıkan dalganın bölge ülkelerini sarsacağını gördük. Bizim gördüğümüz katliamlar Şam ile ilişkilerin kopmasına neden oldu.

"TÜRKİYE DİYALOG KANALLARINI DAHA DA BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYOR"

Akdeniz'de hemen hemen her ülkenin o kadar çok savaş gemisi var ki neredeyse balıkçı gemilerine yer kalmayacak. Türkiye yine diplomasiyi işleterek istikrar alanlarını çoğaltmaya ve diyalog kanallarını daha da büyütmeye çalışıyor. Bu hem ülkemizin milli çıkarları açısından önemlidir hem de komşu devletlerin faydasınadır. Cumhurbaşkanımız iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Rusya'da yapılan görüşme savunma bakanları arasında yapılan görüşmeye evrilmiştir. Diğe siyasi temaslarla birlikte en üst düzeyde görüşmenin ajandası oluşturulacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Ancak 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar var. Yurt içinde seyahat dönemi olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bir sonuca varılırsa bunu size açıklayacağım. Bu tabi bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Şuan için erken seçim değerlendirmesi yok. Biraz daha tarihin geriye çekilmesi gibi bir değerlendirme yapılıyor.

SİNAN ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Ailesine başsağlığı diliyoruz. Yapılan yorumları gördük bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını ortaya çıkaracaktır. Emniyet teşkilatı ve adliye işinin başındadır.