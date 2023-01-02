"E-Devlet'te yeni bir devrim" sözleriyle duyurdu! 'Dijital kimlik' geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz'' dedi.

Oktay, e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşların blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek." ifadelerine yer verdi.