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"E-Devlet'te yeni bir devrim" sözleriyle duyurdu! 'Dijital kimlik' geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek" açıklamasında bulundu.

02.01.2023, 12:37

E-Devlet’te yeni bir devrim sözleriyle duyurdu! ’Dijital kimlik’ geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz'' dedi.

Oktay, e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşların blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek." ifadelerine yer verdi.

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