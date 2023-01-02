Suriye kaynaklı terörün beli kırılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki kapatacak yeni adımlar atacağız" sözleriyle dünyaya duyurduğu yeni strateji kapsamında, terör örgütünün gücünü kırmak için stratejik hedefler imha edilecek. Terör örgütünün finansman kaynaklarını kontrol altına alınarak sömürdükleri petrol tesisleri ve rafineriler kullanılamaz hale getirilecek.



ETKİLİ HAVA OPERASYONLARI

Kara propaganda aracı olarak kullandıkları internet altyapıları çökertilecek, diğer iletişim kanalları yok edilecek. Elektrik altyapısında terör kamplarına ulaşan hatlar kesilecek. Mehmetçikten kaçmak umuduyla inşa ettikleri tünellerin malzemesinin üretildiği beton fabrikaları imha edilecek. Bu yolla terör örgütünün uyuşturucu, insan ticareti ve kara para aklama gibi illegal işlerini yürütmesine neşter atılacak. Türkiye, etkili hava ve füze operasyonlarıyla terör örgütüne kâbusu yaşatacak. İHA ve SİHA'ların elde ettiği görüntüler, sahadaki alan ve adam istihbaratı ve teknik istihbarat sayesinde nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda isimler etkisiz hale getirilmeye devam edilecek.



İLK HEDEF TEL RIFAT OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sahasına gerçekleştirmeyi planladığı kara operasyonunda ise ilk hedefinin Şubat 2016'da teröristler tarafından işgal edilen ve stratejik konumuyla öne çıkan Tel Rıfat olabileceği değerlendiriliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyan Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Batıdan gelen çatlak seslere rağmen güney sınırını 30 kilometre derinliğinde terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye, terörle mücadelede önümüzdeki yıl da önemli adımlar atacak. Bu süreçte Türk askerinin en büyük destekçisi kritik yerli ve milli savunma sanayi ürünleri olacak. Türkiye, terörle mücadelesini baltalamak için uygulanan ambargoları insanlı ve insansız sistemleriyle yırtıp atacak. Oyun değiştiren yerli savunma sanayi projelerine destek güçlü şekilde devam edecek.





SAVUNMA SANAYİ 2023'E TESLİMATLA BAŞLADI

Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ile Meteksan Savunma firması arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkânlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi. MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile tek-er konfigürasyonunda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.







BAKAN SOYLU YENİ YILA TENDÜREK DAĞI'NDA GİRDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerden temizlenen 3291 rakımlı Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde görev yapan jandarmayla yeni yıla girdi. 31 Aralık akşamı Van'a giden Bakan Soylu, beraberindekilerle Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesine geçti.



"ECDADIMIZA MİNNETTARIZ"

Burada modüler üs bölgesinin açılışını yapan Bakan Soylu, görevli jandarmalarla da bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla hitap etmesinin ardından askerlerin ailelerini arayarak yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın yıllar sonra terörden temizlendiğini belirterek, açılışını yaptıkları üs bölgesinde teknolojinin en geniş imkanlarının kullanıldığını söyledi. Bakan Soylu, "Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var" dedi.



DESTAN ŞİİRİNİ OKUDU

Yakılan ateşin başında beraberindekilerle zaman geçirip Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını okuyan Bakan Soylu, yeni yılın ilk gününde ise jandarmalarla kahvaltı yapıp, Ağrı Dağı'na karşı fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu'ya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.