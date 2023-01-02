Yılın ilk çağrısını AK Parti Milletvekili Gökcan yanıtladı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni yıla merkezde görev yapan personel ile pasta keserek girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni yılın ilk ihbarını Menteşe ilçesinden arayan bir vatandaş yaptı. Yeni yılın ilk çağrısını cevaplandırmasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatan Gökcan, "İlk çağrıyı Menteşe İlçemizde yaşayan bir vatandaşımız yaparak evinin karşısındaki ormanlık alanda gençlerin ateş yaktığını söyledi. Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ederek ihbarını, orman yangını müdahale ekiplerine yönlendirdik" dedi. Gökcan, 112'nin önemine vurgu yaparak, Muğla'da asılsız çağrı oranının yüzde 90'lardan yüzde 46'ya düştüğünü bunun da Muğlalıların konuyla ilgili ne kadar bilinçli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.



■ OSMAN AKÇA

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