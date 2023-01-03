“İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İstanbul Şişli'de bir otelde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Dünyayı derinden etkileyen Kovid 19 salgını, küresel tedarik zincirinde aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi sıkıntılara rağmen Türkiye ihracatının hız kesmediğini belirten Erdoğan, "Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına eriştik. Sadece 2021 yılında yüzde 11.4 oranında büyüyerek son 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat tek başına bu tarihi büyüme oranına 5.3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6.2 büyüme kaydetti. Bu büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından geldi" diye konuştu.

'KRİZLERİ YÖNETEN ÜLKE'

Başkan Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeyi esas alan ekonomi programımızın olumlu etkileri istihdam verilerine de yansıdı. 2020 yılı birinci çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi 3.5 milyon ilave istihdama kavuştu. Yakaladığımız istihdam seviyesine sanayi sektörü katkısı bir milyonu geçti. Dünyanın ciddi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31.5 milyona çıkarmak, üretimde söz sahibi olmak, artan belirsizliklere rağmen ihracatı yükselterek devam ettirmek, katma değer ve marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğini gösteriyor. İhracatımızın her ay rekor üstüne rekor kırarak bu günlere gelişini hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

"İLK 10 ÜLKE HEDEFİ"

GEÇTİĞİMİZ yılın ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Burada büyük bir gururla ifade etmek isterim ki küresel olumsuzluklara rağmen 2022 ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu ihracat rakamının ülkemize milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK TÜRKİYE

HAYATA geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla hem geçmişin ihmallerini, eksiklerini, hatalarını telafi ettiklerini hem de geleceğin altyapısını kurduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Rabb'ime binlerce kez hamdolsun ki artık sahip olduğu stratejik önemin ve imkanların farkında bir Türkiye var. Artık siyasi ve ekonomik özgürlüğü yüksek bir Türkiye var. Artık ufkunu bölgesinin ötesinde küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Artık kimseye özenmeden, kimseye tabi olmadan her alanda kendi özgür politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen, sonuç alabilen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.