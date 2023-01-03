Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında önemli açıklamalar

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenleniyor. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Memur-Sen konfederasyonunun değerli mensupları, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro Şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde ve yurtdışında görev yapan görev yapan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den, bölgesinin üretim üssü olan bir ülke konumu haline geldik. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz gerilemeyle güne başladık. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki seneden itibaren hedefimiz bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 25

Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini veriyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Niyet hayrolunca, akıbetin de hayrolacağının en güzel örneklerinden biri sözleşmeli personelimiz olmuştur.

Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alınterini ve hukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşiu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geriye itilmekten kendiini ala koyamaz.

Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

Bu ülkede marjinal yapıların sözcülüğünü yapan sendikalar gördük. İnsan hayatını emekçinin hak ve hukunu savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sendikalar gördük. Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikaların hiçbir faydasının olmadığını gördük. Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur.

Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın önemli payı var. Memur-Sen daima milletimizin safında yer almıştır. Demokrasimize kast eden tüm saldırıların üstesinden Memur-Sen camiası ile birlikte geldik. Memur-Sen'in güçlü desteğine şahit olduk.

Kardeşlerim son 20 yılda bir yandan saldırılara göğüs gererken bir yandan milletimize hizmet ettik. Sadece bize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımızın hakkına hukukuna samimiyetle riayet ettik.