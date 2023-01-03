Yunan hilelerini artık herkes anladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gemiye seyri sırasında, deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı 'Piri Reis' de eşlik etti. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'a 'TCG Anadolu' yazılı gemi şapkası verildi. Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişin brifing alan Akar, incelemelerde bulundu.

'GERGİNLİĞİ ARTIRIYORLAR'

TÜRKİYE'NİN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Bakan Akar; etki alanının 3 kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu kaydetti. Türkiye ve Yunanistan arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve NATO'daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, "Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor" dedi.

YUNANİSTAN'IN provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, "Her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu. Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına dikkat çeken Akar, "Hilelerini artık herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE KİMSEYE TEHDİT DEĞİL'

BAZI Yunan siyasilerin, Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren açıklamalarına tepki gösteren Akar, "Türkiye kimseye tehdit değil güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları lazım" dedi.