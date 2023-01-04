Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kritik dönemeçlerde Anadolu medyası net tavır aldı. Anadolu medyası demokrasiye cesaretle sahip çıktı.

Halka karşı kendisini sorumlu hisseden medya demokrasiler açısından çok önemli bir yer tutuyor.

Özgür, tarafsız bir medyanın demokrasiler açısından taşıdığı önemi hepimiz biliyoruz. 4. kuvvet ifadesi bizim medyamızın da sahiplendiği sıkça referans aldığı bir kavramdır.

Medya dördüncü güçtür ancak bu tanım yanlış anlaşıldı. Medya milletin seçtikleri üzerinde tahakküm aracına dönüştürülmeye çalışıldı.

'Muhtar bile olamaz' dediğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu.

Ayrıntılar geliyor...