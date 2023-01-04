Memur ve emekliye zam yüzde 25 olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda konuştu. Tüm misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Dünyanın her ülkesinde ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görünen bir ülke konumuna geldik. 2023'ü ihracatta da hedef büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki Aralık'a göre yüzde 64,52 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz" dedi.

'İLAVE İMKANLAR SAĞLADIK'

Enflasyonun Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakamın son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini de aktaran Başkan Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olması Memur ve Emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Memur maaşlarında yüzde 87 artış yapmıştık. Ayrıca pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Kamu görevlilerinin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Sözleşmelilerin kadrolu yapılması kapsamda da 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. İzinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekler, ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak" diye konuştu.

'CHP HALKTAN PARA TOPLADI'

Artık sendikacılık anlayışının hiçbir hükmünün kalmadığını söyleyen Erdoğan, "Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. Onların hepsi görevlerinin başına dönecekler. Attığımız bütün bu adımlarda Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın da payı var. Her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur-Sen'le gelecekte de omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Konut edindirme yardımı kısa adıyla KEY, yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı çalışanlara yine biz ödedik. Devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. 6'lı masada olanlar bu süreci iyi bilir. Devlet olarak bunu ödeyeceksin diyen benim, talimatı veren benim. Şakır şakır ödedik. Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. Düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik" açıklamasını yaptı.

'BU PARAVAN YAPIDAN MİLLETE HAYIR GELMEZ'

ERDOĞAN, konuşmasında artık Türkiye Yüzyılı güneşinin doğmaya başladığını ifade etti. "İçinde bulunduğumuz asrın ülkemiz ve milletimizin yüzyılı olmasını kimse engellemeyecek" diyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki 4-5 aylık süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde hepimiz yapmanın ve inşa etmenin zor, yıkmanın da kolay olduğunun farkındayız. Yıkım ittifakının ve destekçilerinin hangi emelleri taşıdığını biliyoruz. Bu paravan yapıdan ülkeye de millete de hayır gelmeyeceği açıktır" dedi.

YASA TEKLİFİ MECLİS'TE

SALONU dolduran vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a sözleşmelilere kadro müjdesi dolayısıyla teşekkür pankartı açtılar. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi ve kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. AK Partili vekillerin imzasına açılan teklifin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor