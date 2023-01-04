Süpersonik Kızılelma geliyor! Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi duyurdu

Son dakika haberi...Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

KIZILELMA'DA YENİ MÜJDE!

Katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni müjdeyi duyurdu.



SÜPERSONİK KIZILELMA GELİYOR!

Bayraktar milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın Süpersonik varyantını yapmayı düşündüklerini açıkladı.





20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Kızılelma'nın savaş uçaklarına karşı muharebe edebileceğini söyleyen Bayraktar, muharebe tarihinde devrim yapacak Kızılelma ile ilgili şunları söyledi: Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.





KIZILELMA SÜRECİ

Kızılelma'nın 2021'in başlarında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, "Akıncı'yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA'nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma'nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu'da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir" dedi.





HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Diğer yandan Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

