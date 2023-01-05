Başkan Erdoğan’dan grup toplantısında müjde üstüne müjde geldi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonları etkileyen yeni müjdeler verdi. "Her programımız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir" diyen Başkan Erdoğan, "Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin" dedi.

ASGARİ ÜCRETE EK DESTEK

ASGARİ ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, "Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ YARIDA YENİ ARTIŞ

EN düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağı müjdesini duyuran Erdoğan, "Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum. EYT olarak bilinen düzenlemeyi çıkartacağımızın müjdesiyle 2 milyon 200 bin vatandaşımızı sevindirdik. Gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus şudur; CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400'ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor. Böyle bir durum oluşursa milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

'START' DEGİL BU 'FİNİSH'

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nın öneminden bahseden Başkan Erdoğan, önümüzdeki seçimlerle ilgili kullandığı 'Son defa' ifadelerinin de yanlış anlaşıldığını aktardı. Erdoğan, "Yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız. Havalimanları yapıyoruz, yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz. Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE İYİ YAPIYORUZ Kİ YUNANİSTAN TUTUSTU'

Türkiye'de yakın zamanda hayata geçirilen ve devam eden dev projelerden bahseden Başkan Erdoğan, "Bu CHP'nin geçmişiyle bir farkı var mı? Dün neyse bugün de o. İşte Bayraktar, Baykar... Biz İHA'yı yaptık mı, SİHA'yı yaptık mı, Akıncı'yı yaptık mı, Kızılelma'yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince 'Bunlar Atina'yı vuracak' yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız" dedi.

ORMAN KÖYLÜLERİNE 1,32 MİLYAR LİRA DESTEK

Geçtiğimiz yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, orman köylülerine de müjde verdi. Orman köylerinde 7 milyon vatandaş yaşadığını aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak hayat şartlarını yükseltmek için yeni bir destek projesi hazırladık. 530 milyon lira olarak gerçekleşen ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1.2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını yüzde 112 artırmıştık. Şimdi de yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 bin lira ödeme yapabileceğiz" diye konuştu.

SEÇİM TARİHİ CEVABI

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" yanıtını verdi.