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Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti.

AA

05.01.2023, 17:40

Başkan Erdoğan’dan Zelenskiy’le kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

BaşkanErdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

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