Jeopolitik dalgalara karşı usta Erdoğan

Her yıl hazırladığı birbirinden sansasyonel kapaklarla gündem olan küresel sermayenin patronu, Amerikan Merkez Bankası FED'in ve doların arkasındaki Rothschild ailesinin sahibi olduğu The Economist'in yayınlamış olduğu Noel 2023 kapağı, manidar sembollerle çıktı. Ne tesadüftür, The Economist'in yayınladığı yılın kapakları içinde yer alan semboller genellikle gerçekleşiyor.

Jeopolitik dalgaların azgınlaştığı bir süreçte büyük Türkiye gemisinin usta kaptanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik dünya olaylarının ortasında.

Jeopolitik dalgalara karşı küresel liderlik özelliğiyle Türkiye gemisini doğru limanlara götürüyor. 2023'te yaşanması muhtemel olayların sembollerine bakarsak Başkan Erdoğan- Türkiye'nin bulunduğu merkez konumu çok daha iyi anlayabiliriz.

1'İNCİ SEMBOL: Ukrayna'da savaş 2023 yılında da devam edecek.

Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna'daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı.

Ukrayna'nın hızlı ilerlemesi Vladimir Putin'i tehdit ederse taktik nükleer silah kullanma olasılığına işaret ediyor.

2- JEOPOLİTİK DEPREMLER:

Economist'in tahminlerine göre, 2023'te Ege'de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek için daha iyi bir zaman olmayacağını düşünebilir. Himalayalar'da Hindistan-Çin gerilimi artabilir.

3- YENİ JEOPOLİTİK VE DEĞİŞEN İTTİFAKLAR:

Ukrayna'daki savaşla canlanan NATO iki yeni üyeyi ağırlayacak (Başkan Erdoğan'ın izin vermesine bağlı).

Suudi Arabistan, Abraham anlaşmalarına katılabilir.

Önemi artan diğer gruplar arasında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad- ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya) ve AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD) ve I2U2 (Hindistan, İsrail, BAE ve ABD) yer alacak.

Dikkat! Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Birliği, bu eksenlerin tam merkezinde yer alıyor.

4- AMERİKA-ÇİN JEOPOLİTİK DANSI: Hindistan'ın nüfusu, yaklaşık 1.43 milyarla Çin'in nüfusunu geçecek.

Çin'in nüfusu düşüşte ve ekonomisi ters rüzgarlarla karşı karşıyayken Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. Daha yavaş bir büyüme, Çin ekonomisinin Amerika'yı geçemeyeceği anlamına gelebilir.

Amerika da Çin de 2023 yılında Başkan Erdoğan-Türkiye ile daha yakın olmanın yollarını arayacaklar.

5-ENERJİ KRİZİ: Küresel falcı The Economist'in sembollerine dikkatli bakıldığında, ön sıralarda Ukrayna Savaşı'nın azgınlaştırdığı jeopolitik dalgalar yer alıyor. Avrupa donuyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Avrasya'nın enerji üssü oluyor. Avrupa'nın doğalgaz vanaları ve Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Almanya'ya akmasını dört gözle bekleyen Almanya Başbakanı Scholz'un kaderı Başkan Erdoğan'ın elinde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile konuşabilen tek küresel lider. Ukrayna Savaşı 11'inci ayında. Ukrayna'da ateşkesi sağlayabilme konusunda mekik diplomasisini sürdürürken 2023'te bütün gözler Erdoğan'da olacak. Derin Amerika'nın (NATO), Ukrayna Savaşı'nı 2023'te de devam ettirmeyi kafaya koyduğu bir gerçek. Özellikle Almanya- Rusya uzlaşma yolları arıyor.

Almanya Başkanı Scholz, doğalgaz dışında Ukrayna ateşkesi konusunda da Başkan Erdoğan'ın gözüne bakıyor.

SONUÇ

Ukrayna savaşının tetiklediği jeopolitik dalgalara karşı Başkan Erdoğan, Türkiye gemisini usta bir kaptan olarak yönetirken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış altı artı HDP masasındakiler birbirlerinin gözünü oyuyor.

Manevra üstüne manevra çekiyorlar. Hala bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar.

Hep beraber düşünelim.

Birbirini şimdiden yiyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları mı Türkiye gemisini yönetecek?

Güzel ve anlamlı bir atasözümüz var: Usta kaptan azgın denizlerde belli olur.

Acemi kaptanların (altılı masa liderleri) elinde Türkiye gemisi batar. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları jeopolitik dalgalar karşısında boğulurlar. Amerika (NATO), Ukrayna Savaşı üzerinden yeni jeopolitik haritalar hazırlarken büyük Türkiye gemisini usta kaptan Recep Tayyip Erdoğan, doğru limanlara götürüyor.

2023-2028 sürecinde de usta kaptan Erdoğan'ın jeopolitik dalgalara karşı durabilme özelliği Türkiyemiz için büyük şanstır. Takdiri ilahidir.