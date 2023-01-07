Erdoğan’ın müthiş KKTC stratejisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın titizlikle yürüttüğü KKTC'nin tanınması yolundaki mekik diplomasisi 2023 yılında çok ses getirecek. Türk Devletler Teşkilatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha derinlikli ilişkileri ve başta Azerbaycan, Pakistan, Katar, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinin KKTC'yi tanıma sürecine yönelik diplomasisi Başkan Erdoğan tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. En son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları Semerkant'ta buluştu. İmzalanan Semerkant Bildirisi ve ardından Türkmenistan zirveleri tarihi kararlara imza atılması son derece önemli iki parametre içeriyor. 1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletler Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu gelişmeyi Başkan Erdoğan'ın 2022 yılı eylül ayında Birleşmiş Milletler zirvesinde, dünyaya seslenerek KKTC'nin tanınmasını talep etmesinin saptadığı bir gerçektir. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin askeri ve siyasi ilişkilerinin kuvvetli olduğun Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, Lefkoşa'ya giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü.

ZENGEZUR - ORTA KORİDORUN ÖNEMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Asya Açılımı, 'Yeni Dünya' dengelerinde Türkiye'nin konumunu tahkim eden jeopolitik hamlelere konu oluyor. Nitekim, bu açılımın merkezinde yer alan 500 milyonluk nüfusa sahip üyesi bulunan Türk Devletleri Teşkilatı, askerî ve siyasi açıdan büyük güç olarak 21'inci yüzyılın küresel aktörü olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Başkan Erdoğan'ın, 12 Kasım 2021'de İstanbul zirvesinde Türk Devletler Konseyi isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinde büyük başarı göstermesi bir dönüm noktası oldu.

STRATEJİK BİR BELGE

İstanbul zirvesinde imzalanan Stratejik 2040 Vizyon Belgesi sayesinde ilk kez kapsamlı bir stratejik belge ile ortak hareket etme kararlılığını ortaya koydu. Bugün artık 2022-2026 Stratejik Yol Haritası'na uygun temaslar, zirveler gerçekleşiyor ve stratejik kararlar alınıyor. 2) Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan-Zengezur koridorundan direkt Türkiye'ye ulaştırılması anlaşması imzalandı. Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin Ermeni işgalinden kurtardığı KARABAĞ-ZENGEZUR KORIDORU yeni yüzyılın nefes borularından birisi oluyor. Azerbaycan'ı Türkiye'ye direkt bağlayan Zengezur Koridoru, Türkiye'yi kilit ülke pozisyonuna getiriyor. Bu koridorun bir başka ismi de ASYA-AVRUPA arasında ORTA KORIDORDUR. Kuzey ve Güney koridorları, mesafesi, alt yapı eksikliği ve barındırdığı güvenlik riskleri bakımından çok tercih edilen bir rota olmaktan çıkmaya başlarken, dünyanın en büyük ekonomisi durumuna girmekte olan Çin için de en önemli hayati yolların başında gelmektedir Orta Koridor. Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan ZENGEZUR (ORTA KORIDOR), mesafe açısından en avantajlı rota olarak ön plana çıkıyor. Orta Koridor kullanıldığında dünya ticaretinde 7 bin kilometrelik bir yol kısalmış oluyor ve Çin'den trenle yola çıkan bir yük yaklaşık 12 günde Türkiye'den geçerek Avrupa'ya varıyor.

SONUÇ

BÜYÜK liderler büyük düşünür. Başkan Erdoğan da dünyanın en tecrübeli dört liderinden birisi olarak büyük düşünüyor. Hayaldi gerçek oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gecesini gündüzünü vererek gerçekleştirdiği, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Çanakkale Boğazı Köprüsü ,Çandarlı Limanı, Edirne- Kars Hızlı Tren Hattı gibi yatırımlarla Orta Koridorun alt yapısının tamamlanmış olması büyük bir öngörünün eseri olduğu asla unutulmamalıdır. Güzel bir sözümüz var: Yıl değil gittiğin yol önemlidir. İnşallah aziz milletimizin takdiriyle, Erdoğan 2023-2028 sürecinde de büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edecek.