CHP İzmir’de kördüğümü Kılıçdaroğlu çözecek

CHP İzmir'de Deniz Yücel'in milletvekili aday adaylığı için görevini bırakmasının ardından atanması beklenen yeni il başkanıyla ilgili gözler yarına çevrildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na süreçle ilgili bilgilendirmeyi yaptığı ve kararın artık Kılıçdaroğlu'na kaldığı ifade ediliyor. CHP liderinin yarınki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir'in yeni il başkanının kim olacağı konusundaki kararını açıklayabileceği öğrenildi. CHP İzmir'de kararın yoğun gündem nedeniyle küçük de olsa bu MYK'dan da çıkmayabileceği ihtimali de konuşuluyor.

SOYER CEPHESİ BASTIRIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Merkez'e Meclis Grup Başkanvekili olan Murat Aydın'ı İl Başkan adayı olarak bildirmişti. Soyer, ikinci alternatif olarak ise, iş insanı Şenol Aslanoğlu'nun ismini vermişti. İlk başta Genel Başkan ve çevresinden Aydın'ın atanmasıyla ilgili olumlu sinyaller alan Soyer, İzmir'de Aydın'la birlikte il yönetimine alınacak isimler üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak Aydın'ın atamasının bir türlü yapılmaması Soyer cephesinde stresi artırdı. Soyer'in bu hafta sonu Aydın'ın atamasını sağlamak için genel merkez nezdinde kulisleri artırdığı belirtiliyor.

Aydın veya Aslanoğlu'nun atanmaması halinde Soyer'in örgüt önünde prestij kaybetmekten büyük kaygı duyduğu belirtiliyor. Kulislerde böyle bir durumda Soyer'in ikinci dönem adaylığıyla ilgili soru işaretlerinin de artacağı ifade ediliyor.

İSTEMEYENLER DE DEVREDE

Bu arada CHP İzmir örgütünde Aydın'ın il başkanı olmasını istemeyenler Genel Merkez nezdinde girişimlerini artırdı. Aydın ile ilgili hakimlik yaptığı dönemde FETÖ iltisakı olduğu başta olmak üzere birçok iddiayla ilgili bilgiler genel merkeze ulaştırıldı. Genel Merkez'den Aydın'ın atanma ihtimalinin bu enformasyonlar sonucu çok azaldığı, hatta üzerinin çizildiği yönünde sinyaller gelmeye başladı. Ancak Soyer'in son anda yaptığı girişimlerle Aydın'ı bu göreve getirtmek için bastırdığı kaydediliyor. Aydın dışında Şenol Aslanoğlu'nun da il başkanlığına atanabileceği kaydediliyor. Mevcut il yönetiminin büyük bir kısmının destek verdiği İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya'nın yanı sıra Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın ismi de geçiyor. Çalkaya'yı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un desteklediği kaydediliyor.

Süreçte adı geçen Erdal Karademir gibi başka sürpriz bir ismin de genel merkezden çıkabileceği de konuşuluyor.

TUNCAY ÖZKAN CEPHESİ ÇAĞDAŞ KAYA'YI İSTİYOR

BU arada CHP kurultayında Parti Meclisi'ne giremeyince prestij kaybeden Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan cephesinin ise, yeni il başkanının yönetim içinden biri yani Çağdaş Kaya olması için bastırdığı belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ