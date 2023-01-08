Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ÜniAK FEST Programı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ÜniAK FEST Programı kapsamında gençlerle buluşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçekleştirecek gençliktir. Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Bu gençlik bileğindeki güç ile enginlere sığmayan gençliktir. Rabbime bana böyle bir gençlikle yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum.

Allah birliğimizi beraberliğimizi muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Sevgili gençler ilk gençlik yıllarımdan itibaren tüm ömrünü davasına milletine adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Bir filozof ruhun gençliği ebedidir diyor. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın kararlılığıyla ülkemizi hizmet etmeye devam ediyoruz. Birileri kuşakları harflerle etiketleyerek bizlerle gençlerimizin aralarını açmaya çalışıyor. Bir takım sokak röportajlarıyla kendilerinde operasyon çekiyorlar.