Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslendi ve yeni müjdeler verdi

2023'ün ilk Kabine Toplantısı, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, seçimlerin erkene çekilmesi, terörle mücadele ve dış politika gündemi ile gerçekleştirildi. Külliye'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Ulusa Seslendi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen sorunu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız. Memur ve emeklilerin maaş zamlarını yüzde 30'a yükselttiğimizi duyurduk.

RAMİ KIŞLASI MİLLET KÜTÜPHANESİ OLUYOR

Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ta yangın ve sel afetleri sonrasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımıza verdiğimiz destekle toparlandıklarını gördük. Manavgat'ta yanan konutların yerine yapılan konutla ile ne kadar gurur duysak azdır. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz, Volkswagen Arena'da yaklaşık 10 bin gencimizle bir araya geldik.

Bu sabah Arifiye'de yeni nesil fırtına obüslerin teslim törenine katıldık. Tabii bu fırtına obüsleri dosta güven, düşmana korku felaket. Hatırlarsanız Arifiye'deki fabrika, muhalefetin satıldı dediği fabrikadır. Umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri biraz olsun kızarmıştır.

Cuma günü İstanbul'da, Rami Kışlamızı Millet Kütüphanemiz olacak. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Orada mimari yeniden şaha kalkıyor. Tüm muhalefeti cuma günkü açılışa davet ediyorum. Cumartesi günü de inşallah Muğla'daki kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

KÖPRÜ VE OTOYOLDA ZAM YOK

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyunca herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bilindiği gibi kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan ile iftira ile çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Projelerin milli gelirimize yaklaşık, Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar, İstanbul Havalimanı'nın 8 milyar dolar katkısı olmuştur. Kamu-Özel yatırımlarla, gelecek sene denge sağlanacak.

Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı kapsamında 10 bin madencinin kontorolünü yaptık. 1.4 milyon vatadandaşımızı istihdam ettik. Ülkemizin neredeyse tamamı kapsayan sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da kapsayıcı olacak şekilde sürdürdük. İlaç raporlarının süresini uzatarak, vatandaşlarımıza kolaylık sağladık.

"TURİZMDE 51 MİLYON TURİSTLE DÜNYADA 3. SIRAYA ÇIKMA HEDEFİNİ YAKALADIK"

Arkeolojik kazılarla müzelerime 10 bin 500 eser daha kazandırdık. Ankara'daki pek çok yapının restorasyonunu tamamladık. İstanbul'da 152 türbenin restorasyonunu bitirdik. Devlet Opera ve Balemiz temsiller ve turnelerle 238 bin izleyiciye ulaştı. Milletimizden büyük ilgi gören Kültür yolu festivallerini 5 şehirde 7 defa gerçekleştirdik. Turizm sektöründe 51 milyonun üzerinden turistle dünyada 3. sıraya çıkma hedefini yakaladık. Turizm sektörünün personel ihtiyaç karşılamak için okullarımızda 3 dilde eğitime geçtik.

Yurt dışında, Moğolistan'dan Kerkük'e ecdat mirası eserlere sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Kültür Yolu Festivallerimizin sayısını 10'a çıkartıyoruz. Her yıl 5 şehrimizi ilave ederek festivalleri yaygınlaştıracağız. Sosyal hizmetlerde, ülkemizde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemek için çalıştık. Bu amaçla diğer kurumlarımla 2022'de yaptığımız harcamalar 578 milyar lirayı buldu.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK"

Yakacak ve elektrik yardımına doğalgazı da ekleyerek kış kıyamet günü vatandaşlarımıza destek olduk. Afetlerde vatandaşlarımın yanında yer alarak 75 bin kişinin üzerinde vatandaşımızın yanında olduk. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızın sayısı 590 binin üzerine çıktı. Şehit ve gazilerimizin her alanda yanında olduk. Avrupa'dan Suriye'ye kadar tüm kardeşlerimize destek vereceğiz. Aileleri yanındaki destek verdiğimiz çocuk sayısını 180 binin üzerine çıkarıyoruz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek projeleri devreye alıyoruz.

"MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'Nİ TİTİZLİKLE UYGULAYARAK KARADENİZ'DE TANSİYONUN YÜKSELMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Dışişlerinde, Türk diplomasisi uluslararası krizleri çözümünde rol onadı. 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde konuk ettik, yıl boyunca 200 diplomatik telefon görüşmesi yaptık. Farklı seviyelerde 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak Karadeniz'de tansiyonun yükselmesinin önüne geçtik. Azerbaycan'la ilişkilerimiz tarihimizin en üst mertebesine ulaştı. Pakistan'daki sel felaketleri sonrası 15 uçak gönderdik. Kovid-19 mücadele kapsamında Afrika ülkelerine 4.5 milyon doz aşı hibe ettik. Bu vesileyle Brezilya'da yaşanan son hadiselerle ilgili endişelerimizi dile getirmek istiyoruz. Sayın Lula'ya yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Brezilya halkının iradesine saygımızı tekrar ifade ediyoruz.