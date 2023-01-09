“Türkiye Yüzyılı’na gençlerle yürüyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Sarıyer'deki Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAKFest'te (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil gelsin AK gençliğe baksın. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını görmek isteyen başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime, bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum" dedi.



"İŞTE TABLO BURADA"

Erdoğan, "Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte, gençler karşımda burada. Son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Gördük ki gençlerimiz de aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor. Aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle, Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyorlar. Bunların anlamadıkları şu. Bu iş planla, projeyle, senaryoyla, medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir. Kalp işidir. Aşk işidir. Sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz de bizi seviyor. İşte tablo burada" diye konuştu. "Yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi. Kat sayı adaletsizliğiyle mağdur edildi, başörtüsü yasağıyla zulme maruz kaldı" diye konuşan Erdoğan, "Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık" dedi.



'ÖYLE BİR SES VERİN Kİ DUYMAYAN KALMASIN'

Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'e dair hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüttük. Şimdi de Cumhuriyetimizin ikinci asrını yine gençlerimizle birlikte, Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Bunun için önce 2023 seçimlerini 16'ncı seçim zaferimizle taçlandırmamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Sevgili gençler, öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanında duymayan kalmasın. Gençlerimizi, arka bahçelerinin paryası gibi görenlerin yürekleri titresin" dedi.

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