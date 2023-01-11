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Haberler Gündem Başörtüsü değişikliğine muhalefet ayak sürüyor

Başörtüsü değişikliğine muhalefet ayak sürüyor

11.1.2023

Başörtüsü değişikliğine muhalefet ayak sürüyor
AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişiklik teklifi için randevu talebine HDP'den sonra CHP ve İyi Parti de "hayır" yanıtı verdi. Başından beri başörtüsü konusunda ayak sürüyen muhalefet partileri gerekçelerini de hazırladı. AK Parti'nin değişikliğin referanduma gerek kalmadan seçim öncesi çıkartılması için görüşme talebine üç parti "hayır" yanıtını verdi. CHP ve İyi Parti, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları ele alındığı için "hayır" dediklerini açıkladılar.
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