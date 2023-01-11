Gemiyi 6 değil tek kaptan yürütür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, dünyanın her yerinde esnafın bulunduğunu ama Türkiye'nin esnafının ve onların misyonunun çok farklı olduğunu belirtti.

'GİZLİ GÜCÜMÜZ ESNAFIMIZ'

Erdoğan, "Biz Anadolu'nun kapılarını elbette ecdadın kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık. Ama Anadolu'yu asıl fethimiz, her biri birer Alperen olan esnafımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu. Yaşanan her kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi, gizli gücümüz esnafımızın, ahilerimizin dirayetine ve gayretine borçluyuz" dedi.

20 YILDA SAYISIZ DESTEK

Son 20 yılda, esnafa verilen destekleri saymanın saatler hatta günler süreceğine dikkati çeken Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede, toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece, binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz" diye konuştu.

KAYYUM BENZETMESİ YAPTI

Cumhur İttifakı adayı olarak aylardır milletin huzurunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen 7'nci var. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor.

Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı.

En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış" dedi.

"Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başa geçirsin ki" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyu millet verecek, ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?"