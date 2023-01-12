Meclis gereğini yapmazsa son sözü millet söyler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı. "Milletin evine hepiniz hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından düzenlenen konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Kamu denetçiliği kurumumuza bu anlamlı programa vesile oldukları için tebriklerimi sunuyorum" dedi.

'ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DEVLET'

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin gündemine getirilen başörtüsü meselesine de değindi. "Bu düzenlemeyle acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Meclis gereğini yapmazsa son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. Ülkeyi yönetme sorumluluğuyla kendimize 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu ilke edindik. Ülkemizde tüm vatandaşlarına eşit davranan, kuşatıcı, özgürlükçü bir devlet anlayışını hakim kıldık. Meclisimizi güçlendirmek için oluşturduğumuz yapılardan birisi de kamu denetçiliği kurumumuzdur. 10 yıldır devlet ile vatandaşının kucaklaşmasının sembolü olarak görevini başarıyla ifa ediyor. Kamu denetçiliği kurumumuz yargının yükünü de hafifletiyor. Devlet ile vatandaşı arasındaki güven ilişkisini tahkim eden kurumumuz bir hak arama vazifesini yerine getirmektedir. 207 binin üzerinde başvuru alan, bunların 75 bini için tavsiye kararı veren kurumumuz yaklaşık 1 milyon kişiye de hizmet sunmuştur. Kurumumuz tüm gençlerimize, muhtarlıklarımızdan belediyelerimize tüm kurumlarımıza ulaşıyor" diye konuştu.

'NEFRET SUÇLARI KORKUNÇ'

Yerel siyasetçilerden medyaya kadar herkesin insan hak ve özgürlüklerinden bahsettiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Tüm bunlar yaşanırken insanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor. Suriye'den Filistin'e kadar dünyanın birçok yerinde insan hak, hürriyet ve haysiyetini hiçe sayan ağır ihlallere sürekli yenileri ekleniyor. Kovid 19 salgını, mülteci meselesi, çatışmalar, bu acı gerçeğin en çarpıcı gerçekleri olarak önümüzde duruyor. Aşı ve maske gibi salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin nasıl bir rekabet unsuruna dönüştüğünü halen unutmadık. Salgının da etkisiyle kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi nefret suçları korkunç boyutlara ulaştı. Bu nefret iklimini körüklediklerine şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslümanın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla

karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

AVRUPA'YA TERÖR ELEŞTİRİSİ

Teröristlerin özellikle Avrupa ülkelerinde korunmasına da değinen Erdoğan, Batılı ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Eli kanlı canilerin korunduğunu ve hayatlarını özgürce sürdürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Bugün NATO'da veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, haydutların sığınağı haline dönüşmüştür. Terör suçlularının hesap vermesi hususunda maalesef hiçbir çaba harcanmıyor. Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan FETÖ elebaşı ABD'den örgütünü yönetmeye devam edebiliyor. PKK militanları Avrupa'nın göbeğinde protesto düzenleyip vatandaşlarımıza saldırabiliyor. Paris'te yaşanan hadiseler bunun son örneğini teşkil etmiştir. Bu olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını ümit ediyorum. Tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecek, kanser hücresi gibi bünyeyi saracaktır" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 550 BİN SIĞINMACI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mülteci meselesinde de örnek bir duruş sergilediğini aktardı. Çatışma bölgelerinden kaçan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Kimsenin inancına, kökenine bakmadık. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik ortamı iyileştikçe ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşleri hızlanmaktadır. Şu anda briket evler yapmaya başladık, 550 bin sığınmacı geri döndü. Türkiye, Rusya ve Suriye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacak" dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında yaralılar için bir koridor açılması teklifleri olduğunu da sözlerine ekledi.

TALİBAN'IN KIZ ÖĞRENCİ KARARINA TEPKİ

Türkiye'de başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini Meclis'e sunduklarını aktaran Erdoğan, bu konuyla ilgili Afganistan'da yaşananlara da değindi. Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayri insani ve gayri İslami bulduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalı. Kimse bize İslam'ı tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ilmi tahsis edin diyen bir dinin mensuplarıyız" dedi.