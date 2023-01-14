Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
14.01.2023, 13:19
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.