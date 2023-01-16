Teröristlerin sınırdan geçiş yollarına KİLİT vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile inleri başlarına yıkılan teröristlerin sınırdan geçişleri de engellendi. Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022'de başlatılan harekat devam ediyor. TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeye gitti. Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen özveriyle yürüttüğü harekatta, modern keşif gözetleme sistemleriyle tespit edilen sınırı geçme çabasındaki teröristler, yerli ve milli silah sistemleriyle etkisiz hale getiriliyor.



506 TERÖRİST ETKİSİZ

Teröristlerle mücadelesini bir adım bile geri atmayarak kahramanca sürdüren Mehmetçik, harekat kapsamında bugüne kadar 506 teröristi etkisiz hale getirdi, 575 mağarayı imha etti, 2 bin mayın/el yapımı patlayıcı, yaklaşık 1200 silah ve 540 bin mühimmat ele geçirdi.

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