Başkan Erdoğan’dan muhalefete başörtüsü tepkisi: Bunlar bu kadar dürüst!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Yeni binanın kullanılmasıyla, vakfın yelpazesinin genişleyeceğini ifade eden Erdoğan, "İstanbul'un manevi muhafızı Eyüp Sultan Hz. komşu vakfımız, tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'YÜCE DEĞERLERİ GÖRÜRÜZ'

Şule Yüksel Şenler'in öneminden bahseden Erdoğan, "Öyle insanlar vardır ki hayatlarıyla bize fener olurlar, rehberlik ederler. Şule Yüksel Şenler hanımefendi işte böyle seçkin bir insandı. Şule ablamız mücadelesiyle sonucu ne olursa olsun, hakkın hatırını daima en üstte tutmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edildi. İsmi marjinal örgütlerin listelerinde yer aldı. Evi kundaklanmaya, ateşe verilmeye, canına kast edilmeye çalışıldı. Ama bunların hiçbiri inandığı değerleri savunmaktan bir an bile alıkoymadı. Tüm baskılara rağmen Şule Yüksel hanım direnişin sembolü haline geldi" ifadelerini kullandı. Başörtüsü sorununa da değinen Başkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Erdoğan, "Başörtüsünde anayasal değişikliği teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacaktır, kimse eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek" dedi.

'YAN ÇİZDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Muhalefet partilerinin anayasa teklifiyle ilgili ziyaretleri kabul etmediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bunlar bu kadar dürüst. İpe un serilmesini ne milletim ne kadınlarımız affeder. Aile yapımız ve geleceğimiz adına hayati önemdeki anayasal değişikliğe hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Daha düne kadar sosyal medyada ahkam kesenler yan çizdiğini gösteriyor. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? O zaman millete gideceğiz" açıklamasını yaptı.