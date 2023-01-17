Bayraktar’dan Babacan’a sert yanıt: Baykar kirli siyasi ajandalara malzeme olmaz

TÜRK savunma sanayiinin yakın zamandaki en başarılı projelerinden biri olan Bayraktar İHA ve SİHA'larıyla ilgili akıl almaz iftiralarda bulunan Deva Partisi lideri Ali Babacan'a Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bayraktar, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ'cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" ifadelerine yer verdi. Bayraktar ayrıca, "Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma" şeklinde konuştu. '

BİZ HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ'

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medyadan sert cevap verdi. Baykar'ın birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese olmadığını kaydeden Bayraktar, "Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.