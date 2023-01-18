‘Seçimi mayıs ayı içinde bitirelim’

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçim tarihi ile ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, "Sandık er meydanıdır. Meclis'te karar çıkarsa bu erken seçim değildir, seçim tarihinin güncellenmesidir. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mevsim şartlarına uygun tarih mutabakatla belirlenmelidir. Millet iradesinin kaçmanın kimseye faydası yoktur. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Bahçeli, Altılı Masa ile Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerdeki ifadelerine de sert tepki gösterdi. "CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı son kozlarını oynamaktadır" diyen MHP lideri, "Her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur. Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği 'her konuda eşitiz' vaadinden sonra adaylığının önü büyük ölçüde açıldı. Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, karamsarlık siyasetidir. Yeni nesil Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2 bini geçmiştir. İHA ve SİHA'lardan kim gocunuyorsa onlar iradelerini emperyalistlere devretmiştir" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN OLUMLU YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, katıldığı programda seçim tarihiyle ilgili konuştu. Haziranda seçim yapılmasının bazı sorunları olduğunu hatırlatan Dağ, "Sayın Bahçeli de ifade etti. Seçim tarihinin güncellenmesi söz konusu olabilir. Mecliste yeterli çoğunluk için 360 vekilin oyu gerekiyor. Muhalefetin mayıs ayında olacak seçime destek vermeyecekleri anlaşılıyor. Bu şartlarda cumhurbaşkanı karar alabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk kez uygulanacak, bunun Anayasa'da karşılığı var" dedi.