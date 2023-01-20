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Afrin'de saldırı hazırlığı son anda önledi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Afrin’de toprağa gömülü halde 1.6 kg C4 ve 1.5 kg TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildiğini açıklayarak muhtemel eylemlerin önüne geçildiğini aktardı.

20.01.2023, 11:39

Afrin’de saldırı hazırlığı son anda önledi!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek muhtemel eylemlerin önüne geçildi.



PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP'nin, 1.6 kg C4 patlayıcı, 1.5 kg TNT patlayıcı, 1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda,2 adet elektrikli kapsül, 1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.

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