Ali Babacan, SİHA’lara ve Kızılelma’ya dil uzattı

DİL UZATMAK NE DEMEK (TÜRK DİL KURUMU): Herhangi bir konu hakkında ya da herhangi bir kişi hakkında olumsuz hatta kötü bir söz söyleme olarak ifade ediliyor. Bir konuyu kötülemek amacı ile söylenen söz bu deyimi ifade etmek için kullanılıyor.

Halkımız arasında da ileri geri konuşanlara, ekmek yediği yerlere kötü laflar edenlere 'dili uzadı' derler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin savunma sanayinde teknolojik istiklaline yönelik hamleler yapan, dünya savaş denklemlerini değiştiren SİHA-Kızılelma'ları üreten kahraman Selçuk Bayraktar'a dil uzattı. Babacan'ın SİHA-Kızılema'yı üreten Selçuk Bayraktar'a dil uzatması büyük rahatsızlık yaratırken şiddetle eleştiriliyor.

BAYRAKTAR'A NEDEN SALDIRDI?

Ali Babacan'ın, dünyada konuşulan yabancıların bile takdir ettiği, üzerine şarkılar bestelenen SİHA-Kızılelma'yı imal eden Selçuk Bayraktar'a dil uzatmasının arka planını derinlikli düşünmeliyiz.

Dil uzatmanın psikolojik taraflarını doktorlarımıza bırakıp politik ve jeopolitik yönüne bakmak istiyorum. Ali Babacan'ın geçen haftalarda ikinci ana dil ve Anayasa'dan Türklüğü çıkarmak gibi akla ziyan açıklamalarla tehlikeli sularda yüzmeye kalktığını unutmayalım. Nitekim, HDPPKK'ya şirin görünme laflarından sonra Selçuk Bayraktar'a saldırması tesadüf değildir.

GERÇEK YÜZLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Babacan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından eli tutulmuş bir şahıs. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi kritik görevlere gelebilme şansı bulmuştu. Halim selim bir insan görünümü vardı.

AK Parti'den koparıldıktan sonra parti kurup yumuşak konuşmalar yapıyordu.

AK Parti'den koparılan Ahmet Davutoğlu ile neden birlikte parti kuramadıkları da merak edilmişti.

Çıktığı TV programlarında çekingen, alttan alan bir profil çiziyordu.

Ne zaman CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'ya eklemlendi, değişmeye başladı.

Eski görevleriyle ilgili siyasi sırları açıklar oldu. Uçmaya başladı, Başkan Erdoğan'a sataşmaya başladı. Kendini dev aynasında görüyordu. Son iki aydır ve özellikle 2022 yılının son aylarında Babacan'ın siyasi şovları, yalan üzerine kurduğu provokatif siyasi dili, sorgulama kapısını açtı. Ali Babacan'ın, Türkiye'ye siyasi darbeler kadar ağır maliyet getiren, ekonomik saldırıları yürüten küresel çevrelerle bağlantıları "yerli" olmayan tavırlarına yönelik iddialar tartışıldı ve hala tartışılıyor.

Tartışmalar sürerken Ali Babacan'ın milli savunma sanayimizin markası SİHA-Kızılelma üreticisi Selçuk Bayraktar'a saldırması elbette çok rahatsızlık yarattı.

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan- Türk Devleti, Selçuk Bayraktar'ın ürettiği İHA-SİHA'larla, Libya Savaşı'nın kaderini değiştirmişti.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında SİHA'ların büyük rol oynamasını sağlamıştı.

Ukrayna'da SİHA'ların adına şarkı yazılıyordu. 10 ülke SİHA almış, son olarak Polonya talepte bulunmuş, 15 ülke de almak için sıra bekliyordu. İşte böyle bir başarı hikayesi varken Ali Babacan, Selçuk Bayraktar'a dil uzatttı.

KİMLERE MESAJ VERDİ?

Evet. Babacan, Türk savunma sanayiini atağa kaldıran, milli savunmayı geliştiren, bağımsızlığımıza imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştır.

Hangi ülkelere mesaj vermektedir?

Hangi küresel şirketlere mesaj vermektedir? Bilindiği gibi Derin Amerika- CIA aparatı PKK paçavraları milli SİHA'larla birer birer Anadolu topraklarından temizlendi.

PKK'nın siyasi kolu HDP ve CHP milletvekilleri de çok rahatsızdı.

PKK Türkiye içinde toprağa gömüldü. CIA aparatı PKKYPG- SDG, Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

Kahraman Türk ordusu, Sİ- HA'larla Irak'ta, Suriye'de hepsini paramparça ediyor. Bundan rahatsız olmasınlar?

SONUÇ

Aziz milletimizin duygu ve düşüncelerini çok rahatsız edecek bir durum da şudur: Kazara Cumhurbaşkanlığını Altılı Masa kazanırsa, o masanın içindeki başkan yardımcısı olmayı planlayan Ali Babacan da bulunacak. Hep beraber düşünelim. Yeni dünya düzeninde bağımsız Türkiye'nin teknolojik başarılarına imza atan Bayraktar'a dil uzatan bir siyasetçinin, milli ve yerli savunma sanayiine kara gözlükle bakan bir siyasetçinin etkili konumda bulunması ne manaya gelir? Başka sorum yok.