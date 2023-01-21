Türkiye’den ABD’ye damardan uyarı!

F-16 savaş uçaklarını vermeyi planlı olarak geciktirme yolunda tezgah üzerine tezgah kuran Amerika'yı Türkiye, damardan uyardı. Müttefiklik ilişkilerine zarar verecek şekilde F-16 üstünden iki ülkenin NATO üyeliğini pazarlık masasına süren Amerika'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en sert uyarılardan birini yaptı. ABD'yi damardan uyaran Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta Türk ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım" dedi.

'ŞARTLI ÜRÜN ALMAYIZ'

ABD'den alınacak F-16'ların geciktirilmesi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye bildirimine bir itiraz gelmezse süreç tamamlanır, Başkan Biden'ın bu yöndeki talebi Kongre'de yüzde 51 ile reddedilebilir; bu olursa ikinci kez gönderilir. Bu kez 3'te iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir. ABD tarihinde pek görülen bir şey değil. Yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Daha önce de söyledik. Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz" diye konuştu.

YUNANİSTAN'A AYRICALIK

Rum-Yunan kankası ABD Senato Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, F-16 satışına karşı çıkıyor, veto ediyor. ABD Kongresi'nde Rum-Yunan lobisinin senatörlerinin rezil karşı çıkışları önlenmezse sıkıntılar daha da büyüyecek. Evet, ABD'nin Türkiye'ye müttefik gibi davranmadığı bir gerçek. Türkiye'nin uzun menzilli füze ihtiyacı büyüktü. Parasıyla bile Patriot Füze Sistemi vermediler. Rus S-400 füzeleri aldık. Bunu bahane ederek haksız ve hukuksuz bir şekilde ortağı olduğumuz F-35 üretiminden Türkiye'yi çıkardılar. Bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin satın almak istediği F-16 uçaklarının gönderimini geciktiriyorlarken bir yandan Amerika diğer taraftan Fransa, Yunanistan'a uçak yağdırıyor.

TEZGAH KURUYORLAR

Derin Amerika (NATO) Rusya'yı kuşatmak için İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yapma konusunda yanıp tutuşuyor. Türkiye onay versin diye yeni bir tezgah kurdular. F-16 satışını pazarlık masasına sürdüler. Müttefiklikle ilgisi olmayan bir süreçle akıllarına göre pazarlık yapıyorlar. ABD kongresine verilen dış satımlar paketinde, Yunanistan'a da F-35 ve F-16 satışının önü açık tutuluyor, Türkiye'ye F-16 satma aşamasında tezgah kuruyorlar. Türkiye'nin, bu defa Finlandiya ve İsveç'i NATO için daha fazla sıkıştırmasının da önüne F-16 ile geçilmek isteniyor. PKK'nın rezil çıkışlarını engellemeyen, verdiği sözü hala tutmayan İsveç'i NATO üyesi yapmak için ABD, takla üstüne takla atıyor.

SONUÇ

ABD Kongresi'nde önümüzdeki ay Türkiye adına ilginç gelişmelere şahit olacağız. NATO'nun en büyük ikinci ordusunu elinde bulunduran müttefik Türkiye'ye F-16 satışını geciktiren, Yunanistan'a uçakları arka arkaya vermekte olan 'Amerikan ruhu'nun ne olduğunu bir kez daha göreceğiz. ABD'ye uyarımız: Aziz milletimiz ve bağımsız Türkiye muhakkak ama muhakkak çare bulur.