Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç’e sert tepki: Ev ödevinizi yapın

İSVEÇ'TE yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine düzenlenen eylemlere tepkiler sürerken, şimdi de ırkçı milletvekili Paludan'ın Kur'anı Kerim'e yönelik provokasyonuna izin verildi. Türkiye'den İsveç'e tepkiler yağarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son gelişmeleri değerlendirdi. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı "süreci değerlendiriyoruz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirtti.

'ZİYARETİN ÖNEMİ KALMADI'

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Danimarkalı Irkçı Milletvekili Rasmus Paludan, daha önce de bir çok kez Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon girişimlerinde bulunmuştu.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonları ile İsveç polisinin "Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı" iddia edilen gösteriye izin vermesinin hatırlatılması üzerine Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi. Tepkimizi İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettim. Bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.