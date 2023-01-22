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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

Son dakika: AK Parti'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveçli İslam düşmanı siyasetçinin Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada, "Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar." ifadelerine yer verdi.

DHA

22.01.2023, 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023, 12:49

Son dakika: AK Parti’den İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.
Nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini aktaran Çelik, "Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" dedi.

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