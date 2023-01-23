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Haberler Gündem Eren Abluka Sonbahar Kış 24 operasyonu başlatıldı

Eren Abluka Sonbahar Kış 24 operasyonu başlatıldı

23.1.2023

Eren Abluka Sonbahar Kış 24 operasyonu başlatıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik Diyarbakır'da 645 personelin katılımı ile büyük çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde; bir adet 81 milimetre havan mühimmatı, 144 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
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