Eren Abluka Sonbahar Kış 24 operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik Diyarbakır'da 645 personelin katılımı ile büyük çaplı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde; bir adet 81 milimetre havan mühimmatı, 144 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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