Vatanın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günde 800 bin yolcu kapasiteli Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, İtanbul'u her alanda hak ettiği seviyeye çıkarmak için başbakan ve cumhurbaşkanı olarak gece gündüz çalıştığını hatırlatarak kimin sorumluluğunda olduğuna bakmadan bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendiklerini, her projesini takip ettiklerini ve her sıkıntısına çözüm aradıklarını dile getirdi. İstanbul'u, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehrin çok eskilere dayanan yapısal sorunlarını, önümüze çıkardığı zorlukları birer birer aşarak yolumuza devam ettik" dedi.





'SENARYOLARIN PARÇASI'

Ülkenin son bir asırda yeni devletin kurulmasının yanında çok ciddi inişler çıkışlar yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Darbelerin, vesayetin, terörün, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal gerilimlerin ve hatta çatışmaların hiçbirinin kendi tabii mecrasında ortaya çıkmadığına inanıyoruz. Bunların her biri, ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini durdurmak, en azından yavaşlatmak için hazırlanan senaryoların birer parçasıydı. Maalesef her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü şekilde veya farkında olmadan alet edilmiştir. Milletimizin iradesini temsil görevi verdiği siyasetçilerin çoğu da kimi korkusundan, kimi çıkar ortaklarından, kimi kifayetsizliğinden bu gidişe 'dur' diyememiştir."



'BUNU BAŞARAMADILAR'

Türkiye'nin yeni bir seçimin eşiğinde olduğuna vurgu yaparak, son 10 yılda yaşanan olayları hatırlatan Erdoğan, Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerinden terör saldırılarına kadar, sayısız imtihandan geçtiklerini dile getirdi. Yeni yönetim sistemine geçilen ayın hemen ertesinden başlayarak, ülke ekonomisini mahvetme yolunda birçok adımın atıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere'nin hali ortada. Fransa'nın hali ortada. Almanya'nın hali ortada. Elhamdülillah bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik. Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik. Önünden, arkasından dolanarak, milli iradeyi devre dışı bırakmaya niyetlenenleri hüsrana uğrattık."

'KUTLU ADIMI BİR ÜST BASAMAĞA ÇIKARDIK'

Başkan Erdoğan, merhum Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi devriminin, tarihlerinde ayrı bir yerinin olduğunu anımsatarak, "Her ne kadar sonunda idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda 'yeter söz de karar da milletindir' diyerek, bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık" ifadesini kullandı.