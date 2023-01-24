Korucu Tim Komutanı Encu’nun intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'nun şehit düştüğü Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Yeminimiz bu dağları temizlemektir, yeminimiz terör örgütünün bir tek unsurunun Cumhuriyetin 100. yılında bırakmamaktır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu'nda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Kahraman Nimet'i bulduğumuz mağarada 3 terörist etkisiz hale geldi. Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonun hala devam ettiğini, kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.