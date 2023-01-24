Tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasının başında tüm Müslümanların mübarek üç aylarını tebrik eden Erdoğan, yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretler ve Türkiye'ye kazandırılan dev eserler ile ilgili bilgi verdi. İstanbul'a Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir. Ancak biz istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. İstanbul'da Roman vatandaşlarımızla bir araya geldik. Romanlarla yüzyılın romanını yazmak öyle herkesin harcı değil" dedi.

"PARİS'E GİTMEYEN BİLMEZ"

Başkan Erdoğan, hizmete açtıkları son metro hattı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün hizmete açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro hattıyla ilgili "Paris'te bile benzeri yok" sözlerine cevap veren

Erdoğan, "Pazar günü İstanbul'da Kağıthane'den İstanbul Havalimanını ulaşımı konforlu bir hale getirecek bir projenin açılışına katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyor, bilmiyor ki biz şu ana kadar 10 tane kaptansız metro yaptık. Bizim fiillerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Boğazın altından metro geçeceğini kim hayal ediyordu? Bunu biz başardık. Siz geçmişimizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan, Osman Gazi Köprülerimizi yaptık. 18 Mart Çanakkale Köprüsü bir finaldir. Bunlar belki o köprülerden de geçmiyordur" ifadelerini kullandı.

TAKSİT İMKANI

Yeni yılda Türkiye'nin her kesimini kapsayan maddi destekleri aktaran Başkan Erdoğan, ardından yeni müjdeleri vatandaşlarla paylaştı. Vergi, gümrük, SGK, belediye, il özel idareleri gibi kamu alacaklarını düzenleyecek bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz, düzenleme

ile borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Artık üniversite okuyan gençlerimiz ne kadar kredi aldıysa o kadar geri ödeyecekler. Endeks borçlarının da taksitle ödemesi kolaylığını getiriyoruz. 31 aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2 bin TL'yi geçmeyen vergi borçlarından vazgeçiyoruz" açıklamasını yaptı.



'İSVEÇ ARTIK BİZDEN DESTEK BEKLEMESİN'

BAŞKAN Erdoğan, son olarak Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yuman İsveç'e de çok sert tepki gösterdi. İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile başlayan sürecin mukaddes kitabımızın yakılmasına kadar vardığını dile getiren Erdoğan, "Bireyin hak ve özgürlüklerin sınırı diğer bireyin hak ve özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem, Müslümanlara yapılmış bir hakarettir. Haçlı saldırılarından beri İslam ile Türk kavramının bir tutulduğunu biliyoruz. Bu eylem asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının göstergesidir. Senin güvenlik güçlerinin korumasının altında, bu alçaklığı namussuzluğu yapacak. NATO'ya başvuru konusunda artık bizden bir hayır bekleyecek olmasınlar. Terör örgütlerini sokaklarınızda cirit attıracaksınız, sonra bizden destek bekleyeceksiniz. Bu konuda kesinlikle bizden destek göremeyecekler" diye konuştu.



10 BİN EHLİYET GERİ VERİLECEK

TÜM borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getirdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak" dedi.

"SEÇİM IÇIN EN UYGUN TARIH 14 MAYIS'TIR"

BAŞKAN Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili de konuştu. 18 Haziran tarihini güncelleme ihtiyacı duyduklarını kaydeden Erdoğan, "14 Mayıs Pazar tarihinin en uygun tarih olduğunu gördük. Meclisimiz 5'te 3 çoğunluğu sağlamazsa, Cumhurbaşkanı olarak biz süreci başlatacağız. Güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır" dedi.