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Haberler Gündem AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer haddini aştı

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer haddini aştı

26.1.2023

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer haddini aştı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı bazı açıklamalara tepki gösterdi. Sürekli, Soyer'in iktisat Kongresi değerlendirmesinde; Bakanlık ve Valiliğin hazırlandığı kongre için "Onlarınki anma, bizimki inşa" çıkışına, "'Onlar' dediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Cumhurbaşkanımız. Bu üslup; her şeyden önce, hiçbir üretimi olmayanların, taş üstüne taş koymadan ilerlemek isteyenlerin üslubudur. Ayrıca, haddini aşmaktır. İzmir'i inşa edemeyenlerin çırpınışıdır." sözleriyle yanıt verdi. Sürekli, şunları söyledi: "Kimse kendisini ve İzmir'i kandırmasın. Belediye bütçesini idare edemeyenlerin, ülkenin ekonomisine projeksiyon çizmeleri çok zor."

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